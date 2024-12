Titanes en el ring: Milei y una versión entrecasa de los gladiadores en el Coliseo

Lo concreto es que durante este primer año, hubo quienes soñaban que la bajadita de Milei iba a empezar en marzo o abril cuando las tensiones por el “ajuste” se iban a hacer insoportables. Quienes así opinaban –después de inocular durante años el virus de esa palabra como algo maldito- no se dieron cuenta de que el electorado no sólo quería que haya un ajuste, sino que apareciese alguien que tuviese lo que había que tener para hacerlo de una vez y que, por eso, votó a Milei. De allí, que los profetas del pochoclo fueron corriendo la fecha de la crisis y pusieron la mira en este fin de año, con el triste recuerdo de 2001. Pues bien, hasta aquí llegó el gobierno nacional y no ha pasado nada en ese sentido, no hubo revueltas, ni acciones destituyentes.