Los libros que nos dejó Beatriz Sarlo

La inesperada muerte del ex presidente Néstor Kirchner obliga a reformular ciertas categorizaciones que plantea Sarlo, a esta altura un tanto encorsetadas. La sustancia “pueblo” tiene la cualidad de producir un sujeto colectivo con sentido de pertenencia. Fue notoria la participación de la juventud dentro de las organizaciones políticas, la manera espontánea en que ella se expresó en la capilla ardiente y el agradecimiento por el recupero de la pasión. La imagen compacta del “pueblo” y no de gente hizo estremecer a partidarios y no partidarios.