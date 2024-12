El control vial que hizo cantar a los infractores de tránsito

Premio o prenda

Los infractores no tardaron en llegar. Tan sólo 20 minutos después de iniciado el operativo, sumaron una fila de ocho personas que no cumplían con las normas de tránsito menor, las que no suponían riesgo alguno para el conductor de la motocicleta, es decir, que no son consideradas graves, como: tener un solo espejo retrovisor, conducir sin las luces de guiño o sin luz de stop. La totalidad eligió dar un pequeño show casi improvisado en un set que se montó en una carpa bajo la sombra de los árboles del parque Avellaneda, y quedar exentos de pagar la multa.