Quiénes son los cinco jóvenes destacados por la ciudad de Tafí Viejo

La ganadora fue Candelaria, autora de dos proyectos de ley, uno a favor de combatir la ludopatía infantil y otro para trabajar sobre vínculos familiares sanos. En diálogo con LA GACETA, la joven de 27 años expresó: “como salteña que eligió Tafí Viejo como hogar hace tres años, este premio no sólo celebra mi trabajo, sino también la conexión que logré construir con esta ciudad que me adoptó generosamente. Tucumán me lo dio todo". También añadió que este reconocimiento la inspiraba a seguir trabajando en su vocación enfocada en los sectores más vulnerables, especialmente en niños y familias.