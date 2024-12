Jaldo inauguró el puente del río Santa María antes de la temporada de verano 2025

“Cómo se puede descuidar tanto tiempo a una hermosa zona turística, como los Valles Calchaquíes, donde la gente que vive los 365 días del año trabaja para recibir al turismo que dinamiza la economía, genera fuente de trabajo y le da vida a esta zona. Si no tenemos ruta, ¿por dónde ingresará el turismo? Si no tenemos caminos en condiciones, si no tenemos puentes, ¿por dónde va a ingresar el turismo?”, señaló el mandatario, al hacer referencia en su discurso a la falta de obras en los valles en las gestiones anteriores.