El cruel chiste de Colapinto a la conductora de los Olimpia sobre su futuro

Tras subir al escenario y en el momento que recibió el galardón de s rubro, la periodista Alejandra Martínez intentó obtener pistas sobre su continuidad en la F1. Con humor y una pausa estratégica, Colapinto la hizo formular la pregunta en inglés, para luego revelar que su mánager, Jamie Campbell-Walter, no estaba presente en la gala. “No vino en realidad. Está en Inglaterra”, comentó Franco desatando las risas del público. “Ay, malo. Me hizo hablar en inglés con lo que me cuesta”, reclamó Martínez, “No, pará. La rompiste toda”, buscó consolarla su interlocutor.