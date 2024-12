En el Parque Universitario Prebisch, Nahuel Pennisi convoca al Megaconcierto de Navidad

Nahuel Pennisi está en el escenario del Teatro Alberdi, con su guitarra sobre las piernas y ensayando su repertorio con una orquesta conformada especialmente con integrantes de la Sinfónica y de la Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán. A ellos se sumará el Coro de la UNT, en una nueva convocatoria al Megaconcierto de Navidad que será dirigido por Roberto Buffo (ver “Un repertorio...”) una convocatoria artística recurrente y esperada por el público, que tendrá al cantante por primera vez como cabeza.

Las amenazas (frustradas en los hechos) de tormentas para el fin de semana pasado obligaron a reprogramar la cita por precaución: la fiesta será este domingo, desde las 20, en el Parque Universitario Prebisch (boulevard San Luis y Camino de Sirga). El ingreso es gratuito, pero con un espíritu solidario a beneficio de Cáritas, por lo que se solicita que los asistentes colaboren llevando un alimento no perecedero.

“El repertorio va a tener distintos momentos. A mí me gusta mucho proponer al público matices con la música. Hay canciones para cantar con las orquestas, otras para tocar yo solo con la guitarra, otras dejándome llevar por el desempeño de los otros músicos, con la búsqueda de conectar con la gente porque está bueno poder interactuar y cantarle a cada uno, más allá de que seamos muchos. En casos así, cada uno tiene emociones distintas”, le dice Pennisi a LA GACETA.

- Este es un evento ya clásico en la provincia...

- Significa mucho para mí poder participar en él, por todo lo que es Tucumán para mi vida. Acá encontré mi familia, ya me siento un tucumano más. Y sobre todo, me permite compartir mis canciones y las que más me gustan en un clima muy importante. La Navidad nos pone más sensibles. Soy creyente y siento esta fecha de una forma muy especial. Se mezcla también lo que es la familia y el amor por la música. Tocar con una orquesta, que pone a las canciones en un lugar realmente muy profundo, es sublime. Y ojalá que la gente pueda percibir lo emocionante que será vivir esta experiencia.

- Vas a estar con la Juvenil y la Sinfónica y el Coro de la UNT. ¿Qué implica cantar con esas formaciones?

- Las veces que me ha tocado compartir escenario con coro y orquesta fueron experiencias inolvidables; escucharlos ahí tan cerquita, con la calidad y el sonido de cada instrumento, escuchar las voces, llevan los temas a un lugar realmente muy hermoso. Es distinto a escucharme solo con la guitarra o en un show con mi banda. Una orquesta te conecta con las emociones más profundas y la gente lo va a poder apreciar. Lo que tiene de lindo también este concierto es que estamos hablando de músicos jóvenes y adultos, con distintas maneras de interpretar la música, con artistas que por ahí no se conocen entre ellos, entonces ese intercambio está muy bueno. El coro también ya tiene mucha experiencia. Transmitir las diversas búsquedas que tiene cada uno es un añadido muy interesante.

- ¿Cómo surgió esta iniciativa?

- Nació hace un tiempito, más o menos dos años. La Secretaría de Extensión de la UNT venía charlando de hacer algunas cosas a través del productor Daniel Deleo (NdelaR: es su suegro), y se fue dando todo para este año y justo en este megaconcierto que se viene haciendo desde hace tiempo.

- ¿Hay temas clásicos versionados al espíritu navideño?

- Sí, las versiones son muy interesantes, con algunos arreglos que ya estaban escritos y otros que se hicieron para esta ocasión. En realidad, lo que le pone el ritmo navideño -más que las versiones- es el marco, la posibilidad de tocar en este megaconcierto histórico con todo lo que significa. Se van a vivir emociones navideñas. Seguramente, las canciones no serán interpretadas de la misma forma que en cualquier otro recital, porque este es especial y eso es justamente lo que lo hace distinto.

- ¿Cómo es tu balance de 2024 y qué se viene a futuro?

- Es positivo, fue un lindo año donde pude sacar un disco nuevo, que ya estaba esperando su momento hace bastante tiempo: “Momentos” salió en junio, así que todavía le queda bastante camino por recorrer. Estoy feliz porque también pude aprender otras cosas. Por ejemplo, fue el primer álbum en el que estuve de lleno con la producción; también pude estar con diferentes artistas, con varias invitaciones que me han hecho este año. Me sigo descubriendo como persona, como artista, no solamente en los ritmos nuevos que propuse para el disco sino también en una conexión más profunda con la música de raíz argentina. La búsqueda siempre es a seguir aprendiendo para crecer. Y para 2025 espero dar muchos conciertos, otro álbum y lindas experiencias con la música. Me gusta a veces seguir andando este camino y que la vida me siga sorprendiendo.

- ¿Dónde tenés afincada tu identidad en este momento, tan vinculado a Tucumán?

- Estoy muy conectado con la música nacional, con el folclore. Tucumán es una provincia que no sólo me conecta desde el afecto, desde lo familiar que ya todos conocen. Es una provincia muy ligada a lo popular; hace poco vengo de participar en algunos festivales en diferentes ciudades y cada uno me dejó algo distinto, siempre con mucha emoción y con el amor de la gente. Todo eso, obviamente, mantienen mi identidad en este lugar.