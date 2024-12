Una bomba en los 70: la Cámara Federal ordenó la indagatoria de Mario Firmenich por un ataque a la Policía Federal

"La barbarie no absuelve ni exculpa"

“La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado (la agrupación Montoneros), a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado “Pelotón de Combate Sergio Puigros”-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”, afirmó el juez Llorens en sus fundamentos.