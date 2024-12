Reclamos laborales: denuncias cruzadas entre el gremio y el municipio capitalino

En diálogo con LG Play, el funcionario cuestionó la postura del dirigente. “La última vez que hablé con él me pidió la incorporación de 320 personas y me pidió el ingreso de los hijos de los familiares. Lo que siento personalmente y se lo transmití a él y creo que en ese sentido hemos sido muy transparentes los dos en la posición de cada uno, es que el gremio tiene que defender los intereses de todos los empleados municipales y no de un sector determinado cercano a él. Entonces todas estas protestas que por ahí se dan en algunos sectores del municipio creo que tienen el único fin de intentar presionar en este caso para que nosotros podamos ceder a la pretensión de él de beneficiar a un par de amigos que él tiene dentro del municipio”, arremetió Viola.