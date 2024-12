La Reserva Federal de EEUU volvió a bajar la tasa: ¿qué efecto puede tener sobre la Argentina?

“De los indicadores económicos que se publicaron durante los últimos días, destacamos al índice de precios del consumidor y en particular a su definición 'core', la cual excluye a alimentos y energía. Si bien la variación mensual coincidió con el consenso de estimaciones (0,3%), no es compatible con el objetivo de convergencia de largo plazo que pretende el FOMC de la Reserva Federal”, advirtió un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa). ”A nuestro juicio, el aspecto más relevante de la reunión del FOMC será la actualización del SEP (Summary of Economy Projections) y en especial las proyecciones de su tasa de política monetaria para fines de 2025. En nuestra opinión, el FOMC reducirá su proyección de recorte para 2025″, agregó.