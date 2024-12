Torneo Anual: las semifinales deberán seguir esperando

Atlético Concepción regresó hace una semana a los entrenamientos a las órdenes de Alejandro Bernat. Los bandeños esperan contar con su goleador Axel Epifanio, que se recupera de un esguince de tobillo izquierdo grado 2 que sufrió en los cuartos de final, cuando vencieron a Juventud Unida por 2 a 1. El artillero, que no pudo estar en el partido por el Regional contra los “Julianos”, se sumó el lunes a las prácticas. “No quiero perderme este partido y espero llegar de la mejor forma. Creo que esta nueva postergación me vendrá muy bien, porque me permitirá tener más días de entrenamientos”, dijo Epifanio.