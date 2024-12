Terminó la temporada: ¿Quiénes se van de Atlético Tucumán?

Hay cinco futbolistas a los que se les vence el contrato en diciembre y todo parece indicar que la mayoría de ellos no continuará en el club. Francisco Flores: el defensor perdió protagonismo con la llegada de Sava. Si bien en la última parte de la Liga Profesional casi siempre estuvo en el banco (hubo momentos en el que ni siquiera concentraba), el zaguero quedó relegado por Romero, Ferrari, Breitenbruch y De los Santos. Paso de jugar 12 partidos de 15 en la Copa de la Liga, a ingresar en seis encuentros (de 27) en la Liga Profesional. Además de no ser del gusto del DT, el 31 de diciembre se cumple su segundo préstamo, por lo que no puede renovar. El “Decano” no está dispuesto a comprar una parte de su ficha, así que en enero comenzará la pretemporada en San Lorenzo, club dueño de su pase.