Una entrevista inolvidable de LA GACETA Literaria a Beatriz Sarlo realizada en 2015

- 678 no es un buen programa. Y ese en el que estuve fue singularmente malo porque todo el mundo me quería “acuchillar”. Y si todo el mundo lo único que quiere es “acuchillarte”, no puede salir nada bueno. Pepe Eliaschev me había recordado antes de ir que (Orlando) Barone había trabajado en medios de la dictadura. Y eso me sirvió y entonces salió aquello. Ellos tenían de mí una imagen equivocada, de intelectual demasiado académica. No (Ricardo) Forster, que me conoce. Los demás creían que soy una intelectual incapaz de decir “conmigo no, Barone”. Entonces creo que eso sucedió porque tenían una imagen equivocada de mí. Hay que saber con quién habla uno. No podían creer que hablaban con alguien de la clase alta cuando soy yo, que tengo calle, bar, que parar a alguien en seco es algo cotidiano.