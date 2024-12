En la Unsta, Jaldo participó en un encuentro multisectorial que promovió el diálogo y la tolerancia

Un encuentro muy positivo

El gobernador también remarcó que “se han tratado diferentes temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los tucumanos, que estar a la par de los que menos tienen y más necesitan. Hay preocupación en todos los sectores por la situación a nivel nacional, a nivel provincial, y no hay que dejar de agregar la situación a nivel mundial, porque de acuerdo a lo que pase en el mundo, va a repercutir en Argentina y Tucumán no está exento. Esta ha sido una reunión, un encuentro muy positivo, donde todos los que estábamos a la vuelta de la mesa, sin excepción, estamos en condiciones de poner un granito de arena para sacar adelante no solo a Tucumán, sacar adelante a nuestra querida patria argentina. Y yo creo que nos llevamos ese convencimiento, que todos podemos aportar, colaborar y fundamentalmente darle una continuidad a este diálogo tan importante como ha ocurrido el día de hoy”, detalló.