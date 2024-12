Carlos Palacios fue presentado como jugador de Boca: “Desde pequeño soy hincha”

La palabra de Carlos Palacios, el nuevo refuerzo de Boca

"Muy feliz, muy contento de mi llegada. Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga", comentó el volante ofensivo. "Quedamos sorprendidos con mi representante. Creo que el hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días. Ibamos conversando en el camino que era una locura lo que estábamos viviendo", agregó en referencia al apoyo que recibió por parte de los fanáticos.