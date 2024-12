Siria: tierra de nadie, lugar de todos

Desde marzo de 2011 una buena parte del pueblo sirio se manifestaba -en pacíficas asambleas públicas- opuestas al modo de ejercer el gobierno por parte del sucesor de Hafez al Assad, su hijo. Y lo hacía desde muchos lugares del país en forma pacífica pero con un énfasis que no imaginaba la represión gubernamental sobreviniente. Y esta se produjo de un modo brutal, implacable, en las antípodas de la normalidad jurídica que se espera del gobierno de un estado organizado. Y de un modo inesperado, para quienes lo sufrieron desde donde se protestaba. Claro fue que la violencia desatada desde arriba, con un desprecio por la ciudadanía siria que clamaba -a su modo- por la necesidad de un sistema democrático, contrastaba con la expresión del pueblo organizado. Se echó mano al poder policíaco de Al Assad. Era la gota necesaria para que germinara, como contracara, la violencia revolucionaria de distintos perfiles en los que se manifestaban las organizaciones políticas con enclave, muchas de ellas, en confesiones del islamismo en sus variadas y hasta opuestas facetas. Se estaba dibujando, con gruesos trazos de muerte y desprecio, un panel dantesco que dio en llamarse “Guerra civil” (con bombardeos de Rusia y de EEUU, como si fuese natural) por disfrazar una realidad caótica y de perversión. Abiertas por los rebeldes vencedores del régimen cincuentenario de la familia al Assad, en las cárceles se encontraron dispersos documentos. Los que aún estaban vivos y en condiciones infrahumanas de detención fueron liberados por los rebeldes. Contingentes nutridos de familiares de los que no aparecieron aún con vida buscaban en los sórdidos espacios de esas mazmorras. No otra cosa era la cárcel militar del norte de Damasco, “Sednaya”. La denominación popular que ya adquirió legitimidad por las pruebas y relatos de los sufridos encarcelados consagró la de “matadero humano”. Los relatos de testigos y víctimas torturadas y sobrevivientes estremecen. Pintan con un barniz opaco las dolorosas experiencias, las atrocidades del sistema ante los medios de prensa internacionales y las agencias especializadas de la ONU. Horrorizan tantas revelaciones que descienden y se acumulan como lavas volcánicas a los ojos del pueblo sirio. Y del mundo entero. Y muy probablemente de los de muchas familias sirias fundadas entre nosotros en Argentina y en Tucumán, referentes de una Siria amada. distinta de la que se muestra a los ojos del mundo en este tiempo de revelaciones y desasosiego.