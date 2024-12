Cuando la falta de dinero perjudica la salud mental

Aunque no parece que el panorama vaya a solucionarse a corto plazo, la sociedad sí que puede evitar el estrés financiero haciendo equilibrios entre la obvia necesidad de ganar dinero para subsistir y la participación en un modelo de consumo llevado al extremo. “Hoy en día, todas las personas quieren tener de todo y hacer de todo: restaurantes, viajes, etc. Estamos ante un cambio hacia una sociedad mucho más consumista”, recuerda la profesora Ruiz-Dotras, también investigadora del grupo DigiBiz de la UOC. Y aunque esto no necesariamente quiere decir vivir en la austeridad, sí que implica utilizar el dinero con una visión a largo plazo. “Cuando hay planificación financiera, se ve la necesidad de ahorrar. Si no hay una planificación, se genera estrés, porque hay imprevistos, pasan cosas. Pero cuando tenemos una planificación financiera correcta, podemos prever la mayoría de los pagos y eso da una sensación de control que reduce mucho el estrés financiero”, asegura.