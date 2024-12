Rodeados vamos de vacíos: ¿qué mundo nos quieren vender con la IA?

La estrategia discursiva consiste no sólo en vendernos una ficción, sobre la base de avances reales y concretos, sino de sustituir el rol de herramienta de la IA e instituirla como un par “humano” en el que podemos delegar casi todo. Con ese fin se trastoca la condición de tecnología de las máquinas, apelando al empleo de términos que representan dimensiones vinculares, afectivas y subjetivas propias de lo humano. Los “sintéticos” pasan a ser “nuestros amigos” porque “se les puede personalizar con más de 100 rasgos para que repliquen el comportamiento humano, incluyendo la memoria a largo plazo, la visión y la audición”. No es casual ni inocente la designación de humanos sintéticos: una “perfecta síntesis del humano”, de todas sus complejas dimensiones. Reduccionismo éste que tiene un claro objetivo económico: “Los humanos sintéticos serán tus amigos digitales en el ecosistema digital. Un amigo con el que querrás hablar una y otra vez, que te entiende, que no te juzga, con el que no te aburres y en el que puedes confiar. Estos humanos sintéticos (que representan a las empresas) serán tus amigos digitales en todo tipo de experiencias con todas las empresas con las que trates”. Se trata entonces de convencernos de que actuar con avatars que nos complacen en todo es el preanuncio de “un mundo feliz”, en el que las empresas -en este caso– nos comprenderán absolutamente como un dios benévolo y bondadoso (de ahí que, en el informe citado, sea recurrente la palabra “empatía” en relación a estas IAs). ¿Cuál es el fin de esta complacencia? Convencernos de que los aspectos centrales de nuestra condición de sapiens son un problema: nuestras capacidades de interrogar, de disentir, de debatir, de replantear, en suma de pensar y transformar el mundo y a nosotros mismos, constituyen un obstáculo que hay que anular. Vale decir –de paso– que, sin esas capacidades, la IA no existiría. Se descubre, detrás de estos relatos, la intención de domesticarnos, colonizar nuestra psiquis para interponerse en nuestra percepción del mundo o desmentirla (A. Quiroga, 1998). Por eso, otro recurso discursivo recurrente es apelar a la forma de enunciación: “imagina/ imaginemos” y desplegar a partir de allí un relato ficcional similar al de los cuentos infantiles: “había una vez”, pero proyectado a un difuso presente/futuro. ¿En qué quedamos: existe lo que nos proponen imaginar o es una ficción? ¿Es ciencia ficción de la mano de “autores” con un poder político económico que aquella no tiene? ¿Para qué?