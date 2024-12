Mala para Milei en el caso Kueider y set point en contra para los troles libertarios

Esta vez, los haters (odiadores) profesionales de LLA, tan acostumbrados a salir en tropel para defender casi siempre lo indefendible (hacen acordar a “6, 7 , 8...”) no pudieron, no supieron o quizás no quisieron hacerlo porque es verdad que hubo órdenes y contraórdenes. Lo cierto es que las “milicias digitales” tal como las definió ADEPA, esta vez se quedaron dormidas y así los primerearon en la manipulación de la opinión pública. Sólo despertaron para meter algo de ruido ex post, cuando la batalla estaba perdida.