"La guita no la pone Migue Granados": Martín Cirio se metió en la guerra Luzu vs Olga

Desde su propio canal de streaming, Cirio hizo una distinción entre los orígenes de Luzu -fundado por Occhiato, que no pertenecía al medio- y Olga -fundado por los hermanos Cella, de familia de productores. "Los Cella laburan hace millones de años, tienen toda una familia de productores, son productores de Susana Giménez y demás. Están re cag*** en guita, entonces cuando estás re cag*** en guita, la guita no es tu prioridad. La guita no la pone Migue Granados, por eso tampoco le importa pagar el cuádruple, porque no lo paga él", sentenció el influencer.