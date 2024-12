Fuerte tormenta deja a Simoca sin luz ni agua y provoca daños en viviendas

En plena noche

Soledad Juárez, de la Avenida Congreso, descansaba con su esposo e hijo cuando abruptamente la despertó la llegada violenta y ruidosa de la tormenta. “Fue como a las 4.30 cuando escuché como un reventón y enseguida el techo de chapa comenzó a temblar hasta que finalmente fue arrancado por el viento. Voló varios metros y quedamos expuestos a la lluvia y el granizo. Nos refugiamos debajo de muebles, mientras rezaba desesperada para que esa pesadilla pasara rápido” contó la mujer. “No dormimos y al amanecer comenzamos a ver todo lo que dañó el agua y el granizo. Ropa, electrodoméstico y colchones quedaron inservibles” añadió Soledad. José Lescano, del paraje Pampa Mayo, sufrió también la destrucción del techo de chapa de su humilde casa ubicada a orilla de la ruta 157. “Dormía cuando de repente todo se transformó en un infierno. El viento, que parecía un tornado, fue tan fuerte que en pocos minutos me dejó a la intemperie. Jamás, en mis más de 50 años de vida, me tocó vivir una experiencia tan tremenda. Sentí mucho miedo porque uno desguarnecido no sabe que se le puede venir encima” relató José.