El duro posteo de Juan Sebastián Verón: “Me dijeron que era un nazi”

“Lo que sí siempre trate de hacer parte a todos, que se sientan importantes y parte de los momentos felices que pudimos vivir y vivimos, en los malos nunca expuse a nadie y siempre fui el primero en responder, muchas veces hasta sin haber sido parte de las malas decisiones que se tomaron fui el primero en hacerme responsable. Hoy me veo trabajando en un acuerdo importante para la vida del club, no para mí, yo no me llevo nada de esto, no me representa nada en lo personal más que el desafío de llevar al club a otra escala, sabiendo los miedos, prejuicios, dudas, etc”, añadió.