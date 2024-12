Un nuevo villano de los comics llega a la pantalla

Un nuevo villano de Spider-Man llega a la pantalla para sumarse al universo de personajes derivados de los comics de Marvel, que ha tenido puntos altos y caídas decepcionantes. A tal punto ha fluctuado la respuesta de la taquilla y de la crítica, que es imposible anticipar si “Kraven, el cazador”, que se estrena hoy en el país, servirá para abrir una nueva saga (como lo fue “Venom”) o un episodio aislado y frustrante (“Madame Web”), del cual Sony aún no logra recuperarse. Muchas fichas están puestas en que sea lo primero, pero hasta que no aparezcan los créditos no se sabrá el resultado. Si fracasa, el despliegue de antihéroes nacidos de la historia madre del Hombre Araña (que no aparece en este filme) quedará guardado por un tiempo.