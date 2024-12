Berni, sobre la baja de edad para portar armas: "Desde el punto de vista legal me parece perfecto"

"Si me preguntan si promuevo el uso de armas civiles, no. Ahora, si me decís si una persona de 18 años puede llevar un arma... ¿Si puede manejar, por qué no puede llevar un arma? Un auto es un elemento tan peligroso como un arma". "Imaginemos que el arma es un auto: necesita un permiso, el registro de conducir; después, uno para comprar un auto determinado y otro que le permita conducir ese auto en la calle. Es muy estricto y riguroso. Inclusive se necesita no solo el visto bueno de un instructor, sino también el test psicológico", precisó.