Editorial: Tareas y multas para prevenir inundaciones

El Gobierno lanzó una serie de obras de mitigación para evitar inundaciones en 48 comunas rurales. La inversión rondará los $ 1.200 millones para limpieza de canales, rectificación de cauces, excavaciones, dragado de ríos y construcción de defensas. Los primeros movimientos comenzaron hace tres semanas y las comunas involucradas ya recibieron la mitad del desembolso estimado para cada una de sus necesidades. Además, se constituyó un comité especial para hacer controles en los campos privados a fin de evitar que se desvíe el agua hacia los caminos. “Vamos a hacer un control exhaustivo en los distintos campos que hay en el interior, porque ya hemos detectado tres campos en los que drenan las aguas hacia los caminos. Si no evitamos estas maniobras, esta inversión que está haciendo la Provincia será en vano. Deben entender que la curva de niveles no puede desviarse hacia los caminos. Donde veamos que haya grandes anegamientos, este comité inmediatamente irá a verificar si es un problema de drenaje del camino que no ha soportado, o un drenaje que sale de algún campo”, dijo el ministro de Interior, Darío Monteros.