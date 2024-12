PAMI: el ministro de Salud faltó a la convocatoria de Diputados

Medicamentos para jubilados: opinión de especialistas



En contrapartida, concurrió a la citación Juan José Böckel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien aseguró que la medida de recorte del PAMI "nos indujeron a tomar una acción de oficio". "Este cambio en el suministro de medicamentos no se aparta de la estructura fundamental pero incide directamente en los bolsillos de los jubilados y pensionado", señaló.

A la Comisión de Acción Social y Salud Pública también asistió Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien sintetizó: "El tema del medicamentos parece no tener remedio en la Argentina". "Desaparecieron 44 moléculas del vademecum PAMI desde agosto pasado, y asi empezaron a desaparecer medicamentos que estaban al 100% de cobertura", se lamentó y agregó: "Hay cinco millones de jubilados que ganan $320.000, lo que agrava todo".

Finalmente, el abogado previsional Christian D'Alessandro señaló que "no podemos naturalizar que por ingresos alguien determine si nuestros jubilados tienen o no cobertura sin cargo, cuando han aportado todas sus vidas al sistema". Además, consideró que "todos los recortes que hizo el gobierno de Milei les sirve para sostener que el PAMI está en una situación critica cuando en realidad fueron ellos los que causaron la crisis".