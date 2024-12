Causa YMAD: con cuatro testigos que avalaron el plan de obras terminó la ronda de testimonios de 2024

Posteriormente fue el turno de Juan Pablo Getar, ex miembro del estamento estudiantil. “En esa época el clima político estaba convulsionado. Yo firmé dictamen en minoría por el régimen de contrataciones. Había una mayoría fija de 17 personas que siempre votaban en contra”, explicó. “Lo que nosotros queríamos es que se aplique un régimen especial para que se realicen las obras”, agregó. Y finalmente declaró Francisco Ernesto Reynoso Acosta, ex consejero por el estamento no docente, quien aseguró que no estaba de acuerdo con las polémicas, y que siempre había querido que la Universidad se destacara por su nivel y no por cuestiones políticas. “Me parecía que las obras eran importantes”, dijo.