Acuerdo Mercosur con Unión Europea

Otro producto que apareció en escena para facilitar el acuerdo fue el notable interés de la UE en las grandes reservas de litio que tiene Argentina. Ahora veamos en forma muy resumida cuáles productos podrá colocar nuestro país si se aprueba totalmente el Acuerdo. Se empieza con 99.000 ton carne bovina, luego 60.000 ton de arroz, además del poroto de soja (en la UE no se la cultiva), más el maíz , frutas varias (peras, manzanas, ciruelas, cerezas, etc.), frutos secos, harina de soja, arándanos , miel, aceite de oliva, vinos, cebada, malta, legumbres (garbanzos y porotos); productos de pesca (como la merluza), lana; y entran todos los cítricos, etc. Es decir un amplio e interesante panorama, analizado objetivamente.