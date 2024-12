"No sé lo que le pasa a este pibe": Colapinto sobre la maniobra de Piastri que lo perjudicó

"Vino Piastri y me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Me chocó en la curva seis y después chocó a más gente. Estuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que venía en un Alpha Tauri (hoy Racing Bulls), que venía dos segundos más lento y no lo podía pasar. Es una lástima porque ahí se nos complicó la carrera y teníamos muy buen ritmo”, declaró a Espn Franco Colapinto. Todos los dardos los apuntó hacia el australiano, Oscar Piastri, que terminó segundo en la última fecha de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.