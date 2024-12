“La economía estuvo subordinada a la política todos estos años y ahora es la primera vez que la política está subordinada a la economía”

“A comienzos de los ’70, en el despacho del secretario de redacción del diario La Prensa en la Avenida de Mayo, Juan José Navarro Lahitte me dice: ‘desde el lunes próximo usted va a ir a trabajar al Ministerio de Economía’. Yo me niego y me resisto y él me dice ‘no se lo estoy preguntando, va a tener que ir’. Y tiempo después me explicó: ‘sabe por qué lo mandé a economía, porque usted escribe claro y yo necesitaba alguien que escribiera economía para la gente porque hoy (en aquel momento) los economistas escriben para otros economistas y la gente la mayoría de las cosas no entienden lo que quieren decir’”, comenta “Bebo” Granados a LA GACETA Literaria sobre esa decisión que modificó su desarrollo profesional para siempre.