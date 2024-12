Ni obra menor ni obra maestra

El primer objetivo, el de pintar su aldea, Fosse lo cumple con la holgura que dan una memoria fiel, una pluma refinada y una emocionalidad que no por sobreentendida equivale a un disvalor. La historia que narra es de una relativa simplicidad (una mujer que pasa décadas a la espera de un marido pescador que, devorado por las aguas, jamás regresará) y de la complejidad que conlleva la intercalación de lo real y lo fantaseado, más la aparición de sucesivos personajes que entrelazan cinco generaciones y que, por añadidura, obligan a una lectura de atención máxima y, en más de un tramo, a un plus de concentración que no necesariamente fluirá en los eventuales lectores del libro.