Aspiran a la corona dorada de Las Cañas

La pelota llegó a su vida de diversas maneras. Andreozzi asegura que se sumó al deporte en 2016, por la oleada del fútbol femenino que se produjo en la provincia. “Se puso de moda en ese momento”, indica. Ese boom fue suficiente para despertar su interés, aunque su relación con el deporte rey comenzó mucho antes. Cuando era niña, según relata, solía pasar las tardes jugando junto a sus hermanos, pero nunca tuvo la oportunidad de practicar en un club. “Mis papás nunca me llevaron ni a San Martín ni a Atlético. Quizá por el prejuicio que había alrededor, y me inscribieron en hockey que no tenía nada que ver. Cuando me hice más grande, solo podía jugar en los intercolegiales”, dice.