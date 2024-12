Cartas de lectores: Autodespacho de combustibles

El Gobierno nacional, que tanto daño viene causando a trabajadores y jubilados, quiere ahora implementar la medida del “autodespacho” en las estaciones expendedoras de combustibles. Esto será un duro golpe para miles de trabajadores del sector que perderán sus fuentes de trabajo y “quedarán en la calle”. Esperemos que recapaciten y no avancen con el decreto respectivo, aunque dudo que lo hagan. Por otra parte, y hablando ya como usuario, quiero manifestar también mi rechazo a la medida en el sentido de que me resultaría de gran incomodidad tener que bajarme de mi vehículo y cargar yo el tanque de nafta; no me interesa hacerlo, estoy muy satisfecho con el servicio que brindan los empleados del sector. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los usuarios va a coincidir conmigo; espero que hagan oír sus voces también, fundamentalmente para que se preserve la fuente de trabajo de miles de argentinos ya que, en definitiva, es esto lo más importante.