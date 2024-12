Cartas de lectores: Jubilaciones de privilegio

Al leer el artículo en el diario LA GACETA, nos enteramos que la ex vice presidenta y su esposo (fallecido) cobran por mes $ 23.359.102. Qué agravio a nuestro pueblo, con el 53% de pobres y jubilados que no llegan a comer a fin de mes, porque los sueldos no les alcanzan. Triste realidad de la decadencia argentina. Mientras tanto, surgen en mi memoria la actitud de Elpidio González, quien fue vicepresidente de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), que al terminar su mandato como vicepresidente presentó la renuncia a la jubilación de privilegio y volvió a su actividad anterior (vendía anilina “colibrí”). Hombre virtuoso, que igual que otros patriotas argentinos nos llevaron a un país grande. Hoy sumergidos en la miseria. Yo propongo auditar los organismos oficiales y sanearlos. Y luego hacer una escala salarial con equidad. Busquemos funcionarios y jefes sindicales con ficha limpia, con idoneidad y buscando siempre el bien común. Respeten la ley, todo dentro de la ley. Que Dios nos ayude.