Cartas de lectores: Tres problemas urbanos

Voy a objetar algunas normas recientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a saber: La primera, el carril exclusivo para ómnibus. Tal vez haya agilizado el recorrido de estas unidades, no lo sé. Pero sí es seguro que provocó muchas demoras y mayores costos a particulares y taxistas que se manifiestan en largas colas y esperas en los sucesivos semáforos, mientras el carril derecho puede estar completamente vacío. Al menos deberían permitir circular si no hay buses cerca. Asimismo, en las entradas y salidas de colegios, el problema se trasladó - muy agravado - a las calles adyacentes: estacionar en doble y triple fila. También hay que observar la Avda. Mate de Luna en horarios pico: gran embotellamiento de coches y un carril vacío. Eso no tiene sentido. Lo que resulta casi risueño es que muchos motociclistas - eternos violadores de todas las normas - respetan el carril. Y eso provoca que circulen por el medio de calles y avenidas incrementando seriamente el riesgo de accidentes. La segunda: el cambio de mano de Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo. Los embotellamientos en esta última son mayúsculos. Pareciera que sólo sirvió para trasladar el problema de una calle a la otra. Finalmente, se extrañan los contenedores de basura ya que ahora la ciudad está más sucia que antes. Si se trataba de “educar” a los ciudadanos, primero se publicita, se informa y se instruye apropiadamente y no al revés. Lamentablemente, si las intenciones eran buenas, debieron pensar que no estamos en el primer mundo, sino muy lejos.