Agresión a jugadores de Sportivo Guzmán: un informe revelador

El presidente de Atlético Concepción Felix Daniel Bustos, en el descargo, señaló: “lamentablemente el operativo de seguridad contratado no supo controlar las masas que se avecinaba, hacia el campo de juego”. El jueves, en una entrevista con LA GACETA dio otra versión diferente. “Nuestros hinchas no fueron responsables. Los que causaron estos destrozos fueron enviados por alguien. Un verdadero hincha no destruye la institución ni hace lo que ellos hicieron, mucho menos rompe una ambulancia. Incluso hubo robos a los familiares de nuestros jugadores”, afirmó. Nada de eso dice el informe, que es el que vale en este tipo de asuntos.