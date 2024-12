Gustavo García es el nuevo presidente del partido CREO

El nuevo presidente destacó que CREO se mantiene firme en su objetivo de ofrecer una alternativa genuina para los tucumanos. “Desde CREO, estamos convencidos de que el cambio en la política es posible si construimos un espacio basado en la transparencia y el compromiso con la gente, con una verdadera ambición de poder. Sabemos que los tucumanos están cansados de la vieja política, de años de que los mismos de siempre no hagan nada. Por eso, no vamos a claudicar en nuestras ideas ni en nuestro objetivo de ofrecer un espacio realmente nuevo, con dirigentes que representen los intereses de la ciudadanía y no de los privilegios del poder”, aseguró.