Consumir esta fruta puede disminuir el riesgo de sufrir de insuficiencia cardíaca

La guayaba, la fruta que ayuda a prevenir la insuficiencia cardíaca

La guayaba es una fruta originaria de Centroamérica y parte de la mayoría de regiones tropicales del mundo. No solo es una proeza de la naturaleza por su sabor delicioso y su capacidad refrescante en las temperaturas altas, si no que, desde tiempos precolombinos ha sido venerada por sus beneficios para la salud. La guayaba fresca tiene vitamina A y C, fósforo, potasio y hierro, lo que supone un refuerzo inmunológico para quien la consume.