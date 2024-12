¿Quién fue el piloto argentino que compartió equipo y se peleó con Ayrton Senna?

“Yo no tenía la trayectoria que tenía Ayrton, no te olvides que el corrió desde los seis años. Él se inició en el kart, yo en cambio a los 19 años tuve contacto con un auto de carrera por primera vez. Ayrton era un poquito menor que yo, pero tenía mucha experiencia testeando autos, mucha experiencia corriendo, yo solo era muy rápido, no te olvides que a ese nivel de competencia y en esa categoría, los autos son muy similares y la diferencia la hace el piloto. Ayrton la diferencia la sacaba de él mismo, venía de dos mundiales, tres sudamericanos, la tenía re clara, con 21 años tenía casi 15 años corriendo, no por nada llego a ser lo que fue. Siempre me decía que lo único que me faltó a mí fue hacer karting, siempre me decía que como corredor me faltaba maña, la picardía que te da el karting, yo la fui adquiriendo y él la tenía natural”, contó “Quique”.