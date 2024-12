Cartas de lectores: deslealtad comercial

Para los incautos que elegimos un super para hacer compras, considero necesario puntualizar algunos aspectos para reflexionar y tomar decisiones, de manera tal que sepamos elegir dónde concretar nuestras adquisiciones y no sentirnos estafados posteriormente. En la entrada se anuncia un corte de carne de cerdo a un precio rebajado; al solicitarlo me informan que no tienen existencia y ofrecen otro corte a un precio superior… ¿por qué no retiran el anuncio si no tienen la mercadería? Al finalizar la compra la cajera pregunta si necesito bolsa para llevar la mercadería; pregunta innecesaria, no podría llevar la mercadería en el bolsillo, entonces me cobra $70 por una simple bolsa de plástico; necesitaba seis bolsas, me cobraron $420. Al solicitar el descuento que publicitan con grandes anuncios, para jubilados y/o empleados públicos, no me lo otorgan porque no estoy registrado en la página del super… tengo que ingresar al sistema y registrarme. ¿Y los que no tienen computadora? Además en los anuncios no se indica el condicionamiento exigido. En definitiva, no me hicieron el descuento, suma que ascendía a $ 3.700, más $420 en concepto de bolsas plásticas, totaliza $ 4.120 que pagué, a mi entender, sin corresponder. Por supuesto, a partir de la fecha, pasaré por la vereda del frente de dicho local comercial.