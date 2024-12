Cartas de lectores: Medicamentos y jubilados

Con mucho repudio y bronca escribo sobre los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle sosteniendo sin conocimientos médicos que los jubilados si no reciben sus medicamentos no cree que se mueran. Nunca escuché una crueldad tan grande de parte de una autoridad, defendiendo el déficit fiscal y el modelo económico que lleva este gobierno contra la vida de una persona de la tercera edad que ha trabajado, hizo sus aportes y que hoy no tiene una remuneración digna para poder vivir dado que la inflación ha destruido el salario de los argentinos. Muchos de los jubilados dependen de muchos medicamentos para poder vivir entre tantas enfermedades crónicas y comorbilidades, como para que un inculto hable de tal manera con total liviandad. Debería presentar la renuncia en la banca de la Cámara de Diputados y pedir perdón por sus dichos. A ningún jubilado vi en BMW, pero siempre han sido los primeros en pedir ayuda a los hijos e hijas para poder vivir desde hace muchos años y que con bocade, en su momento y billetes destruidos les pagaron. Soy testigo del mismo. “La casta tiene miedo, el ajuste lo paga la casta” dijo el Sr. Presidente; eso es como dice Charly García: “Quién sabe, Alicia, este país, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas”.