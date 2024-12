La palabra "amor" también se rompe

“La desobediencia a la ira y al protocolo / tan ensayado en el que nos hacen / creer que superamos a las personas”, dice en un poema de la tercera parte, quizás un texto particularmente necesario para comprender este montaje. Ana Belén Jara elige la postura menos popular de hablar no desde la resiliencia vana de la modernidad del capitalismo de plataformas (sin olvidar que el libro es una colección de recuerdos devaluados), y desde una suerte de consciencia de la brutalidad, entiende el amor también como derrota. No hay enseñanzas (porque la literatura no tiene la obligación de aleccionar nada a nadie), sino revelaciones. Un poemario construido en base a visiones periféricas, acaso borders, que ahondan en el espíritu humano, aún en el gen atávico de la poética que rememora la crisis como base para la historia que nos queda: “Qué injusto es sentir la necesidad de escribirlo / ahora que como alguien muere / algo viene al mundo a revivirlo”.