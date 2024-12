Milei: "Esto se trata de poder: si no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda"

5- La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. “Acá hay una frase que yo la posteé hace unos días en Instagram, que la solía repetir Ludwig von Mises, que es de Virgilio y que dice que no hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza. Es decir: no cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo, hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. (...) Política, esto se trata de poder. Y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda. En este sentido, por creer que los liberales no somos manadas, muchos han caído en la trampa de no organizarse. Se pretendía combatir un ejercicio bien aceitado con un agregado anárquico de librepensadores. Creían que eso era ser liberales. Lo único que se logró con eso es un sinfín de derrotas dignas, para que los liberales de café tengan la conciencia tranquila. Pero principalmente nos costó 100 años de atropello a las libertades individuales, nunca más podemos darnos el lujo de cometer ese error. Ya he dicho que vine a despertar leones, justamente los leones cazan en grupos. Son las ovejas las que corren cada una por su lado cuando son atacadas.