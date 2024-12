Cartas de lectores: Día de las Personas con discapacidad (II)

Se ha convenido en celebrar los 3 de diciembre el Día de las Personas con Discapacidad. Es por eso que les rindo mi homenaje de todos los días ya que en lo personal, el destino me ha concedido el privilegio de participar de dos categorías. La de una persona con un problema -pierna ortopédica-, que hace lo posible por igualarse a sus prójimos y así brindarse a los demás, y la de un hombre público, hoy abogado activo, que le ha tocado en honor ocupar numerosos cargos públicos por elección popular y también, por qué no mencionarlo, en mi condición de haber sido fundador de la Comisión de Menores, Familia y Discapacitados en la Legislatura de mi Provincia. Rindo homenaje a los discapacitados en cuanto son en la sociedad un sector que, si bien necesita ser tratado con ciertas diferencias por el evidente hecho de ser diferente, también está dispuesto a ser socialmente útil y a dar de sí cuanto su condición humana -imagen y semejanza de Dios- le permita brindar a los demás. Preexisten en nuestra sociedad, en la historia y en el mundo hombres y mujeres que han conseguidos enormes lauros a pesar de sus impedimentos y dificultades y entre ellas merece mención especial Helen Keller, ciega, sorda y muda que gracias a su tesón superó sus limitaciones hasta llegar a ser una escritora que dejara a la humanidad el testimonio de lo que el esfuerzo puede; y Stephen Hawking, físico, matemático, cosmógrafo, que ha llegado a los primeros planos de la ciencia del mundo a pesar de sufrir una parálisis que afecta a todos sus miembros pero no a su cerebro ni a su voluntad de interpretar y ampliar las ciencias del cosmos. Pido pues en nombre de esos héroes, un homenaje y un constante acercamiento a los discapacitados. Pero no sólo a los ilustres discapacitados de los que sólo he hecho una ligera mención, sino a todos aquellos que desde desconocidos rincones y superando cualquier inconveniente se esfuerzan permanentemente en superar sus males, en ser útiles a los suyos y en dar a la sociedad lo máximo que sus posibilidades les permiten, que se levantan demostrando todo el valer de su condición humana. Para ellos, para los que luchan desde las condiciones más adversas, vaya este sencillo homenaje.