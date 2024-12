Cartas de lectores: Día de las Personas con discapacidad (I)

La inclusión es un derecho, no un favor; por lo tanto debemos construir juntos un mundo accesible para todos. El 3 de diciembre fue el Día de las Personas con Discapacidad, que debería haber sido una jornada de toma de conciencia para quienes discriminamos a quienes sufren alguna discapacidad, o ignoramos y ocasionamos, con nuestra negligencia, causas que producen accidentes y por ende algunas discapacidades. Fuere cual fuere la causa de la discapacidad, empieza el duro trajín de deambular por hospitales, médicos, obras sociales, gastos de medicamentos y traslado. Ya estabilizada la situación, inexorablemente concurrimos a La Junta de Evaluación de Discapacidad y Categorización de Prestadores, ubicada en la calle Santa Fe 930, que cumplió 20 años de tareas y esfuerzos loables y nobles de un grupo humano capaz, especializado, solidario y sobre todo comprometido con la causa Discapacidad. En este “templo de las soluciones” no hay un día que no salgan un niño, un adulto o un anciano conformes con su Certificado de Discapacidad y como era de esperar, al frente de este gran equipo de ángeles de la guarda, desde hace un buen tiempo, se encuentra una verdadera genia, monumento a la bondad y el buen trato; una profesional, orgullo tucumano de la salud. A ella y a todos los médicos que diariamente salvan vidas y dan soluciones ¡Felicidades en su día!, al igual que a todas las personas con discapacidad.