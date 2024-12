El necesario control en la ayuda social

Ya a comienzo de año se habían advertido irregularidades en el reparto de mercadería, y se habían aceitado los controles. No fue suficiente. Los cambios de ahora, que no afectarán la modalidad de trabajo de los comedores comunitarios, implicarán complicaciones operativas y darán lugar a modificaciones de tareas de los encargados de la asistencia social. Varios de ellos reclamaron que por las maniobras descubiertas en un caso tengan que caer “todos en la misma bolsa” y advirtieron que a pesar de los cambios la ayuda seguirá siendo insuficiente. De hecho, una referente dijo que el traslado de mercadería desde los centros de distribución supone un costo que no siempre es cubierto por las ayudas estatales y que eso obliga a pedir a los vecinos o beneficiarios una colaboración para cubrir esos gastos, todo lo cual debería ser estudiado para evitar cualquier situación confusa.