Espacio Incaa: doble programación

Entre hoy y el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se proyectará “Los amantes astronautas”, del argentino Marco Berger, autor antes de “Ausente”, “Hawaii”, “Taekwondo”, “El cazador” y “Los agitadores”. Pedro llega a la costa de vacaciones y se reencuentra con Maxi, a quien no ve desde que era niño. Con la intención de darle celos a su expareja, Maxi le pide que simule ser su novio para que ella vea que ya no es el heterosexual acérrimo que cuestionaba; Pedro acepta divertido, pero no advierte que este juego de mentiras que les divierte, también pone a prueba su amistad, el deseo y los peligros de jugar con el amor. Los personajes están a cargo de Javier Orán, Lautaro Bettoni, Mora Arenillas, Iván Masliah y Ailín Salas.