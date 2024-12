La mirada de Cristal Escalante, jugadora de Las Yaguaretés, sobre el crecimiento del rugby femenino en nuestro país: “Argentina está pisando fuerte”

Además de dejar atrás eventos sociales, también debió superar los prejuicios de un deporte que, cada vez más, derriba estereotipos. “Ahora por suerte se está haciendo un poco más normal. Cuando comencé, como era mucho más chica físicamente, me decían que me iba a golpear, que me iba a romper algo porque decían que era un deporte brusco y que la mujer no iba a aguantar. Por suerte esos comentarios ya no están, o ya no los escucho”, reflexionó la joven que se metió en el mundo de la “ovalada” siguiendo el camino de su hermana mayor.