La vicerrectora de la UNT calificó el cobro a estudiantes extranjeros como un acto "racista"

“La UNT, con esa matriz identitaria de ser un faro de estudios superiores del Noroeste argentino, y en particular a partir del 83, con la recuperación de la democracia, fue no solo la posibilidad de que cientos y cientos de tucumanos accedieran a la educación superior, sino también que pudiera albergar en su seno a distintos jóvenes de provincias vecinas, de países de la región, como Perú, Bolivia, Paraguay, Chile. Y bueno, esto no solo significó poner en acto las relaciones de hermandad entre provincias y países de la región, sino que además le permitió a esta universidad nutrirse de esas culturas hermanas que aportaron también a la identidad del norte, que aportaron a la identidad y a la provincia”, reflexionó.