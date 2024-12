¿Qué es el wasabi, el condimento que causó estragos en Gran Hermano? ¿Cómo se consume y por qué es tan picante?

En la lujosa cena de bienvenida de la nueva edición de Gran Hermano, no escatimaron con el plato principal: sobre la extensa mesa para 24 comensales se dispuso una ostentosa bandeja de sushi, repleta de piezas de distintos aspectos y sabores. Los participantes se sentaron a disfrutar de aquel menú, pero una de ellas no pudo dar el mejor veredicto. La tucumana, Petrona Jerez, decidió acompañar su comida con una buena cantidad de wasabi, sin saber que esta especia no es la más agradable con el paladar.